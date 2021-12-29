Üye Girişi
TCMB 2022 yılı hedeflerini açıkladı - Son Dakika

TCMB 2022 yılı hedeflerini açıkladı

29.12.2021 15:07
TCMB 2022 yılı hedeflerini açıkladı

TCMB, 2022 yılı hedeflerini açıkladı: Dalgalı kur rejimi sürecek, TCMB döviz rezervleri güçlendirilecek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda veri paylaşımına devam edilecek.

TCMB, 2022 yılı hedeflerini açıkladı: Dalgalı kur rejimi sürecek, TCMB döviz rezervleri güçlendirilecek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda veri paylaşımına devam edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Yılında Para ve Kur Politikası Raporu'nu açıkladı. Temel çerçevenin 8 maddeyle belirlendiği raporda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ve döviz kurlarının, serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağı kaydedildi.

TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulanan raporda, gelecek yıl hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu ve para politikasının enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi.

"Enflasyon hedeflemesi rejiminin 2022'de fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceği" kaydedilen raporda, TCMB'nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu vurgulandı.

"TCMB'nin zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacağı" da aktarılan roporda "Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk Lirası (TL) mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir" denildi.

"Dalgalı kur rejimi devam edecek, rezervler artırılacak"

"TCMB'nin 2022 yılında parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacağı" belirtilirken dalgalı döviz kuru rejiminin de sürdürüleceğı ve döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacağına dikkat çekildi.

TCMB, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığının da altı çizildi. TCMB'nin önümüzdeki yıl piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edeceği ifade edilen raporda şeffaflık vurgusu da yapıldı. Raporda "TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir" ifadelerini yer verildi. Altın cinsinden mevduat ve katılım fonları

TCMB, 2021 yılında faiz indirimi yaparak doların yükselmesine neden olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. TCMB'nin beş müdahalesine rağmen dövizdeki yükselişin önüne geçilemeyince 20 Aralık gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap uygulamasına geçileceğini açıklamış ve ardından dolar düşüşe geçmişti.

TCMB, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap sistemiyle bağlantılı yeni bir uygulamanın daha devreye girdiğini açıkladı. Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine, TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacağını açıklayan TCMB, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde TL'nin payının artırılarak finansal istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını duyurdu.

ANKA,DHA/HS,HT

(c)

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Döviz, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TCMB 2022 yılı hedeflerini açıkladı - Son Dakika


Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz         
14:56
Gözü dönmüş koca, eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti Gözü dönmüş koca, eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti         
14:49
Pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş Pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş         
14:34
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Üreticiden 2,50 TL'ye çıkan kereviz markette 8,50 TL'ye satılıyor Üreticiden 2,50 TL'ye çıkan kereviz markette 8,50 TL'ye satılıyor         
12:22
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:03 Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
14:54 Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:32 Pınar Deniz'den karantina sonu videosu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: TCMB 2022 yılı hedeflerini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement