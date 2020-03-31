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TCMB: "Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli...
6 saat önce
TCMB: "Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa koşullarına göre güncellenecek.
TCMB: "Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa koşullarına göre güncellenecek."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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