TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim...
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TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:24 Kaynak: AA
açıklamasına göre Başkan Uysal
, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.
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