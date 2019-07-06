Son Dakika Haberleri: TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim...
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TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim...

41 dakika önce

TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.

TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal,
TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:24 Kaynak: AA
Uysal, Ekonomi
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