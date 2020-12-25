TCMB / Ağbal: Para politikasını kararlılıkla uygulayacağız - Son Dakika

TCMB / Ağbal: Para politikasını kararlılıkla uygulayacağız

25.12.2020 14:16
TCMB / Ağbal: Para politikasını kararlılıkla uygulayacağız, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde fiyat istikrarına odaklı para politikasını "kararlılıkla uygulayacaklarını" vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde fiyat istikrarına odaklı para politikasını "kararlılıkla uygulayacaklarını" vurguladı.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor" dedi ve şu konuların altını çizdi:

"Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir."Kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur."Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar."Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar."Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır."


Merkez Bankası, Naci Ağbal, Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB / Ağbal: Para politikasını kararlılıkla uygulayacağız - Son Dakika Ekonomi


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