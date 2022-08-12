TCMB anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde - Son Dakika
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TCMB anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde

12.08.2022 18:56
TCMB anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 19,65 TL oldu.Yıllık enflasyonun yüzde 80'e dayandığı Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yayınlanan 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 kişi tarafından yanıtlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu dönemde yüzde 70,60 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜFE'deki değişimin 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına oranlayüzde 79,60 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Döviz kuru beklentisi

Ankette katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nden Timothy Ash anketi, "Beklentiler kötüleşmeye devam ettiği için bundan pek iyi haber çıkmadı. Yıl sonu lira tahmini bana göre aşırı iyimser" şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizde ısrar etmesi nedeniyle Merkez Bankası politika faizini artırmıyor. Bu durumun Türk lirasında risk unsuru yaratmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, enflasyonun yüksek seyrinin de devam edeceğini söylüyor.

DW/ SSB,ET

YORUMLAR
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TCMB: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL TCMB: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL Merkez Bankası: Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı Merkez Bankası: Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı
Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCMB anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

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