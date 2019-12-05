Son Dakika Haberleri: TCMB: " Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika...
Son Dakika Ekonomi TCMB: ' Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika... - Son Dakika Ekonomi

TCMB: " Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika...

7 saat önce

TCMB: " Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

TCMB:

TCMB: " Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi
İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB: " Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]