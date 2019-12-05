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TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli...
6 saat önce
TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:42 Kaynak: AA
TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir."
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