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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi

25 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları

gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

TCMB'nin bankaların 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un döndüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Bu yılın dördüncü çeyreği için beklentilerin standartların işletme

kredileri ve diğer bireysel kredilerde gevşetileceği, konut ve taşıt kredilerinde ise

temelde aynı kalacağı yönünde olduğu belirtilen ankette, anket sonuçlarının kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde

işletmelere verilen kredi taleplerinin yabancı para cinsinden açılan krediler dışında

arttığı, artışın kısa vadeli krediler ile Türk lirası cinsinden açılan kredilerde daha belirgin

olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Bireysel kredilerden, konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde

artış görülürken, taşıt kredisi talebinde azalış gözlendiği belirtilen ankette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2019 yılının dördüncü

çeyreğine ilişkin beklentiler; yabancı para cinsinden açılan krediler haricindeki tüm

işletme kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde talepte artış olacağı yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde

yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının önemli ölçüde gevşediği görülmektedir. 2019

yılı dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında

gevşemenin devam edeceği yönündedir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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