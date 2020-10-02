TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın dördüncü çeyreği için beklentiler, tüm işletme kredilerinde standartların sıkılaşacağı, tüm bireysel kredilerde ise temelde aynı kalacağı yönündedir." ifadelerine yer verildi.
TCMB'nin bankaların 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve dördüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.
Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerden,
yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde
standartlar gevşetildi. Bireysel kredilere uygulanan standartlar
incelendiğindeyse, standartların konut ve taşıt kredilerinde aynı kaldığı, diğer bireysel
kredilerde ise gevşetildiği görüldü. Yılın dördüncü çeyreği için beklentiler tüm
işletme kredilerinde standartların sıkılaşacağı, tüm bireysel kredilerde ise temelde aynı
kalacağı yönünde oldu.
Yılın üçüncü çeyreğinde
işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde artış
gözlendi. Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden
açılan işletme kredileri hariç diğer işletme kredilerinde talebin artmaya devam edeceği,
tüm bireysel kredi türlerinde ise talebin azalacağı şeklinde gerçekleşti.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde
yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı görüldü. Yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşacağı, yurt dışı fonlama
koşullarında ise bir miktar gevşemenin olacağı yönünde oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:07 - Kaynak: AA
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