TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın dördüncü çeyreği için beklentiler, tüm işletme kredilerinde standartların sıkılaşacağı, tüm bireysel kredilerde ise temelde aynı kalacağı yönündedir." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin bankaların 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve dördüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerden,

yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde

standartlar gevşetildi. Bireysel kredilere uygulanan standartlar

incelendiğindeyse, standartların konut ve taşıt kredilerinde aynı kaldığı, diğer bireysel

kredilerde ise gevşetildiği görüldü. Yılın dördüncü çeyreği için beklentiler tüm

işletme kredilerinde standartların sıkılaşacağı, tüm bireysel kredilerde ise temelde aynı

kalacağı yönünde oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde

işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde artış

gözlendi. Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden

açılan işletme kredileri hariç diğer işletme kredilerinde talebin artmaya devam edeceği,

tüm bireysel kredi türlerinde ise talebin azalacağı şeklinde gerçekleşti.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde

yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı görüldü. Yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşacağı, yurt dışı fonlama

koşullarında ise bir miktar gevşemenin olacağı yönünde oldu.