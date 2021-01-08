TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde, "2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşemenin devam edeceği yönündedir." ifadelerine yer verildi.

TCMB, bankaların 2020'nin son çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2021'in ilk çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerden, uzun vadeli kredi ve yabancı para cinsinden açılan kredi standartlarında sıkılaşma meydana gelirken, diğer kredi türlerinde standartlar büyük oranda aynı kaldı.

Bireysel krediler için standartlar konut ve taşıt kredi türlerinde aynı kalırken, diğer bireysel kredilerde ise gevşetildi. 2021 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, işletme kredilerinde, uzun vadeli kredilerde standartların sıkılaşacağı, diğer kredi türlerinde büyük oranda aynı kalacağı yönünde oldu.

Bireysel kredilerde ise beklenti, konut ve taşıt kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı, diğer bireysel kredilerde ise standartların sıkılaşacağı yönünde gerçekleşti.

- İşletme kredilerinde talebin artması bekleniyor

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, işletme kredilerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilere ve Türk lirası cinsinden açılan kredilere talep arttı, uzun vadeli krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere ise talep azaldı.

Bireysel kredi türlerinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde azalış başlarken, taşıt kredilerinde ise artış devam etti.

2021 yılının ilk çeyreğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler ve uzun vadeli krediler hariç diğer tüm işletme kredilerinde talebin artması, tüm bireysel kredilerde ise talebin azalması bekleniyor.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşulları sıkılaştı, yurt dışı fonlama koşulları ise gevşedi.

2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşemenin devam edeceği yönünde oldu.