TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde, "2021 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, işletme kredi türlerinde standartların büyük oranda gevşetilmeye devam edeceği yönündedir." ifadelerine yer verildi.

TCMB, bankaların 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerde standartların genel olarak gevşetildiği görüldü.

Bireysel krediler için standartların konut kredilerinde aynı kaldığı, taşıt ve diğer bireysel kredi türlerinde ise gevşetildiği gözlemlenirken, 2021 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, işletme kredi türlerinde standartların büyük oranda gevşetilmeye devam edeceği yönünde oldu.

Bireysel kredilerde ise beklenti, konut ve taşıt kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı, diğer bireysel kredilerde ise standartların sıkılaşacağı yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2021 yılının ilk çeyreğinde, işletme kredilerinde yabancı para cinsinden açılan krediler hariç tüm kredi türlerinde talebin arttığı görüldü.

Tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor

Bireysel kredi türlerinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde azalış, taşıt kredi taleplerinde ise artış devam ediyor.

2021 yılının ikinci çeyreğinde, tüm işletme kredi türlerinde talebin artması öngörülürken, bireysel kredilere ilişkin beklentiler incelendiğinde konut ve diğer bireysel kredi türlerinde talebin artması, taşıt kredilerinde ise talebin azalması bekleniyor.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama koşullarının ise gevşemeye devam ettiği görülüyor.

2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın süreceği, yurt dışı fonlama koşullarının da sıkılaşacağı yönünde gerçekleşti.