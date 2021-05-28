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TCMB-Bankalar sendikasyonları yüzde 100'ün üzerinde yeniliyor - Son Dakika

TCMB-Bankalar sendikasyonları yüzde 100'ün üzerinde yeniliyor

28.05.2021 12:51
TCMB-Bankalar sendikasyonları yüzde 100'ün üzerinde yeniliyor, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB), yurt içi gelişmelere bağlı olarak artan risk primine karşın, bankaların yurt dışı borçlanma piyasasında sendikasyon kredilerini önceki yılın aynı dönemine göre benzer maliyetlerle ve yüzde 100'ün üzerinde yenilediklerine dikkat çekti.

Merkez Bankası (TCMB),  yurt içi gelişmelere bağlı olarak artan risk primine karşın, bankaların yurt dışı borçlanma piyasasında sendikasyon kredilerini önceki yılın aynı dönemine göre benzer maliyetlerle ve yüzde 100'ün üzerinde yenilediklerine dikkat çekti.

TCMB'nin yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'ndaki değerlendirmede, firmaların yatırım iştahındaki gelişmeler ve mevduat sahiplerinin döviz mevduatı tercihinin, bankaların yurt dışından borçlanma ihtiyaçlarını azaltan unsurlar olduğu vurgulandı ve "Bankacılık sektörünün küresel şoklara karşı yeterli tampon bulunduran YP (yabancı para) likit aktif portföyleri 2021 yılı Mart ayı itibarıyla kısa vadeli YP cinsi yurt dışı borcun yüzde 81'ini karşılayabilmektedir" denildi ve eklendi:

"Son dönemde hanehalkının tasarruf tercihleri TL cinsi varlıklardan yana olmuş, toplam yükümlülüklerinin varlıklarına oranı düşük seviyelerini korumuştur."Bankaların kur takası pozisyonlarıyla birlikte likit aktiflerinin kısa vadeli borcun tamamını karşılayabildiğine işaret edilen raporda, "Bankacılık sektörü karlılığında mevcut rapor döneminde görülen gerilemede, net ücret ve komisyon gelirleri ile artan fonlama maliyetleri üzerinden net faiz gelirlerindeki düşüş etkili olmuştur" denildi ve eklendi: "Aktif-pasif vade farkı ve 2020 yılında kullandırılan düşük faizli krediler kaynaklı olarak net faiz gelirlerinde görülen düşüş, güçlü kredi büyümesi kaynaklı hacim etkisiyle bir miktar dengelenmiştir. 2021 yılı ilk çeyreğinde net ücret ve komisyon gelirleri karlılığı desteklerken, önümüzdeki dönemde kredilerdeki yeniden fiyatlama sürecinin devamıyla birlikte net faiz marjı kanalından gelen karlılığı sınırlayıcı etkinin hafifleyeceği öngörülmektedir."Bankacılık sektörünün, önceki dönemde "ihtiyatlı bir yaklaşımla" ayırdığı karşılıkların, sektörün risk yönetim kapasitesini desteklediğinin altı çizilen raporda, mevcut rapor döneminde kredi karşılık giderlerindeki azalışın da "karlılığa olumlu" yansıdığı belirtildi.Raporda, "Cari işlemler dengesinde gözlenen iyileşmenin önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülmekte; bu görünümde finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredilerde gözlenen yavaşlama, altın ithalatındaki gerileme ve dış talepteki artış etkili olmakta" denildi.Yavaşlamakla birlikte kredilerde süregelen büyüme ve kredi sınıflandırmasında esneklik sağlayan düzenleme salgının aktif kalitesi üzerindeki etkisini sınırladığının altı çizilen raporda, "Takibi geçmiş alacak (TGA) oranı mevcut rapor döneminde yüzde 3.8'e geriledi. Yakın izlemedeki krediler, kredi sınıflandırmasında esneklik sağlayan düzenleme ve döviz kuruna bağlı olarak 2020 yılı ikinci çeyreğinden itibaren artış kaydetmiştir; söz konusu kredilerin toplam canlı krediler içindeki payı ise aynı dönemde ılımlı bir artış sergiledi" denildi ve eklendi: "Yapılandırılan veya yakın izlemede sınıflandırılan kredilerin takip hesaplarına intikalinin tarihsel ortalamalarıyla uyumlu şekilde hareket etmesi, iktisadi faaliyetin güçlü seyriyle beraber TGA oranının yönetilebilir seviyede gerçekleşmesi beklenmektedir."Bankaların ihtiyatlı karşılık politikaları ile yüksek sermaye oranları ve dayanıklı bilanço yapısı, aktif kalitesi kaynaklı risklerin yönetilebilir olduğuna işaret etmektedir."Bankaların uzun ve kısa vadeli likidite göstergeleri ile güçlü likidite tamponları, sektörün iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Artan fonlama maliyetleriyle daralan net faiz gelirleri, mevcut Rapor döneminde karlılığı sınırlamıştır."Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir."


Merkez Bankası, Döviz, Kredi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Bankalar sendikasyonları yüzde 100'ün üzerinde yeniliyor - Son Dakika Ekonomi


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