TCMB: Bankaların borç alabilme limitleri, gecelik vadede yarıya düşürüldü

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin, yarından itibaren geçerli olmak üzere, gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" denildi.