TCMB: Bankaların BPP'de borç alabilme limitleri sıfırlandı - Son Dakika

TCMB: Bankaların BPP'de borç alabilme limitleri sıfırlandı

02.11.2020 09:50
TCMB: Bankaların BPP'de borç alabilme limitleri sıfırlandı, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Para Piyasası'nda (BPP) bankaların borç alabilme limitlerini 3 Kasım'dan itibaren sıfırladığını açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Para Piyasası'nda (BPP) bankaların borç alabilme limitlerini 3 Kasım'dan itibaren sıfırladığını açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle dernildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur."Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

Borsa İstanbul'daki repo piyasasına gecelik likiditeyi Cuma günü durdurarak likidite kanalıyla para politikasında ek sıkılaştırma yapan ve fonlama faizlerini yükselten TCMB, bu son adımıyla bankaların daha düşük gecelik faizle sağladığı fonlamanın bir kanalını daha kısmış oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası, Merkez Bankası, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB: Bankaların BPP'de borç alabilme limitleri sıfırlandı - Son Dakika Ekonomi


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