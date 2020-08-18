TCMB: Bankaların gecelik borçlanma limitleri yarıya düşürüldü

Merkez Bankası. sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

TCMB'den yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamada şöyle denildi: