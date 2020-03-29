TCMB Başkan Yardımcısı Özbaş: "Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi."

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