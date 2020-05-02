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TCMB Başkan Yardımcısı Şener: "Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu...
7 saat önce
TCMB Başkan Yardımcısı Şener: "Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır.
TCMB Başkan Yardımcısı Şener: "Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır."
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 02:02 Kaynak: AA
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