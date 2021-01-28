TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden...
28.01.2021 11:03
TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır.
TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır."
Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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