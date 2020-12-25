TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar." - Son Dakika

TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar."

25.12.2020 11:33
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar."

TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal: 'Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.' - Son Dakika Ekonomi


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