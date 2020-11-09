TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."
09.11.2020 09:03
TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.
TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."
TCMB, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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