TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."

Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Ağbal: 'Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.' - Son Dakika Ekonomi

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