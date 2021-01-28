TCMB Başkanı Ağbal, soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "(Enflasyonun düşürülme hedefi) Burada sahiplenme konusu son derece önemli. Bu konuda tüm toplum katmanlarının, ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanması ön koşul. Karar alıcıların, politika yapıcıların da kararları ve eylemleri ile hedef olarak belirledikleri noktaya giderken kararlı durmaları gerekiyor." dedi.

Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-1" çevrim içi bilgilendirme toplantısında, ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enflasyonun düşürülme hedefi konusunda, konuyu tüm tarafların sahiplenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, bu konuda tüm toplum katmanlarının, ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanmasının ön koşul olduğunu söyledi.

Ağbal, karar alıcıların, politika yapıcıların da kararları ve eylemleri ile hedef olarak belirledikleri noktaya giderken kararlı durmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ikisi bir arada olduğu takdirde ve uygulamaya konulan kararlar, sonuçlarını göstermeye başladıkça fiyatlama davranışları ve enflasyonist beklentiler değişecek ve olumluya gidecek. Enflasyon hedeflemesi rejimi içinde konuya baktığımızda, üzerinde durmamız gereken esas konu, tek başına maliyet ya da tek başına talep değil, fiyatlama davranışları ve enflasyonist beklentiler... Bu iki husus farklı etkenler altında şekilleniyor. Eğer fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomide karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım.

Bazen maliyetler artsa bile onların aynı ölçüde fiyatlara yansımadığını görüyoruz. Bunu belirleyen talep koşulları olduğu kadar, ileriye dönük enflasyonist beklentiler önemli bir faktör. Türkiye'de şu anda enflasyon hedeflemesi rejimine dayalı bir para politikası seti uyguluyoruz. Burada ne tek başına TCMB, burada konulan hedefi sağlayabilir ne de herhangi başka bir paydaş bunu sağlayabilir. Hep beraber sahip çıkarsak ancak bunu gerçekleştirebiliriz."

Ağbal, hedefe herkesin inanmasının önemli olduğunun altını çizerek, bu inancı destekleyecek kararlılık ve eylemlerin de arka arkaya gelmesi gerektiğini söyledi.

"Yüzde 5 hedefinin şu an oldukça uzağında bir noktadayız"

Naci Ağbal, Türkiye açısından şu an fiyat istikrarına işaret eden ve hükümetle birlikte belirlenen enflasyon oranının yüzde 5 olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mevcut politika seti altında bu yüzde 5 hedefine ancak 2023 yılında varacağımızı tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yüzde 5'in de şu an oldukça uzağında bir noktadayız. O açıdan para politikasının bundan sonraki süreçte kararlarını değerlendirirken ya da kararlarına ilişkin bir yorum yapmaya çalışırken, Merkez Bankası için 3 ay, 6 ay sonrasının değil, 2023 için öngörülen yüzde 5 hedefinin esas orta vadeli karar setinin temelini oluşturduğuna dikkat etmeliyiz.

Dolayısıyla burada bu hedefe varıncaya kadar, tabii ki sıkı para politikası kararlılıkla uygulanacak. Tek başına para politikası faiz oranına bakarak ileriye dönük karar patikası üretmek ve bunun üzerinden politikanın oluşacağını varsaymak doğru değil. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz."

"TCMB, kanundan gelen görevi icabıyla fiyat istikrarı konusunda temel sorumlu kurum"

Tüm tarafların enflasyon hedefini sahiplenme konusunun önemine işaret eden Ağbal, "Baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, ekonomi yönetimimizin fiyat istikrarına güçlü vurguları, bu konuda TCMB tarafından alınan kararlara verilen destek, ortaya konulan güven son derece önemli. Bunun yansımalarını da gerek maliye politikası tarafında alınan kararlarda gerekse başta reform gündemi olmak üzere ortaya konulan yaklaşımlardan görüyoruz." dedi.

Ağbal, TCMB'nin, TCMB Kanunu'ndan gelen görevi icabıyla fiyat istikrarı konusunda temel sorumlu, temel görevli kurum olduğuna dikkati çekerek, hükümetin bu konuda gösterdiği sahiplenme, destek ve politikayla uyumlu kararlılığın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Herkesin amacı sahiplenip inanması durumunda yüzde 5 hedefine ulaşılacağına olan inancını dile getiren Ağbal, Türkiye'nin bunu yapacağını söyledi.

"Senaryoları üretirken bütün riskleri gözeterek ürettik"

TCMB Başkanı Ağbal, senaryoları üretirken bütün riskleri gözeterek ürettiklerini ifade ederek, salgının ilk çıktığı Aralık 2019 sonrası dönemde, Kovid'in etkili olduğu ilk dalga döneminde, ekonomi üzerindeki etkilerinin çok daha yıkıcı ve yaygın olduğunu anlattı.

O dönemde küresel ekonominin önemli ölçüde daraldığını hatırlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Birinci şokun etkilerini azaltmak amacıyla çok güçlü mali ve parasal genişleme politikaları devreye sokuldu. Bu, ekonomilerde durma riskini ortadan kaldırarak ekonomilerin ayakta kalmasını sağladı. Yine bu dönemde Kovid'in ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla gerek kamu gerek özel sektör olağanüstü bir çaba gösterdi.

Bu süreçte gerek genişleyici para ve maliye politikalarının verdiği destek gerek Kovid'in etkilerini azaltma amacıyla uygulamaya konulan tedbirler, regülasyonlar ve uyum kabiliyeti önemli bir tecrübe kazandırdı. Birinci Kovid salgını döneminde ekonomide oluşan sorunların tekrar yaşanmaması bakımından ileriye dönük de çalışma düzeninden tedarik zincirine birçok değişiklik yapıldı."

Ağbal, ülkelerin bu hazırlıklarla ikinci dalgaya girdiğine işaret ederek, üretimin ayakta tutulması için bütün ülkelerin çok kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

(Sürecek)