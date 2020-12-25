TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı: (2)

25.12.2020 19:43
TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Bankanın döviz biriktirme konusunda anlık döviz piyasası koşullarına bakarak reaksiyonel bir tutum sergilemeyeceğini belirterek, "Piyasanın kendi dengesini bulması, süreklilik arz eden güçlü bir döviz arz ve talebi konusunda...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Bankanın döviz biriktirme konusunda anlık döviz piyasası koşullarına bakarak reaksiyonel bir tutum sergilemeyeceğini belirterek, "Piyasanın kendi dengesini bulması, süreklilik arz eden güçlü bir döviz arz ve talebi konusunda imkan oluşması halinde bunu kullanacağız." dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Döviz rezervinin biriktirilmesi konusunda, toplumun Merkez Bankasının rezervlerini güçlendirilmesini istediğini belirten Ağbal, bunun haklı ve doğru bir talep olduğunu söyledi. Bununla ilgili stratejik ölçütlerin ne olduğunu dokümanda açık bir şekilde tarif ettiklerini dile getiren Ağbal, "Biz döviz biriktireceksek bu şeffaf olacak, önceden ilan edilmiş, plan ve program dahilinde olacak. 'Biz döviz biriktireceğiz' diye döviz piyasasındaki döviz hareketlerini etkilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağbal, Merkez Bankası'nın hem yurtiçi hem de yurt dışı döviz arzını yakından takip edeceğini, buradaki gelişmelere göre piyasada belirlenen dalgalı kur rejimi ilkelerine aykırı olmayacak bir alan gördüğünde bunu başlatacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada başka bir ölçüt daha belirledik. Anlık döviz piyasası koşullarına bakarak reaksiyonel bir tutum sergilemeyeceğiz, piyasanın kendi dengesini bulması, süreklilik arz eden güçlü bir döviz arz ve talebi konusunda imkan oluşması halinde bunu kullanacağız. Bunlar piyasanın çok açık takip edebileceği hususlar. Başlamadan önce de mutlaka bir anons olmalı. Merkez Bankası bu aşamaya geldiği takdirde de çerçevesini ve planını önden kamuoyu ile paylaşacak, şeffaf olacak. Merkez Bankası normalde piyasada alım ihaleleri yöntemiyle döviz biriktirme aracını kullanacak. "

"Maliye politikasıyla çok güçlü senkronize bir çalışma yürütülüyor"

Ağbal, 2021 yılının enflasyonda sınav verilecek bir yıl olacağını ifade ederek, "Merkez Bankasının bir politika duruşu var, bir sıkılaştırma yaptık, güçlü bir sıkılaştırma olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki süreçte enflasyona dair yukarı yönlü riskleri çok açık, şeffaf, net bir şekilde kamuoyuyla paylaştık, bunun olumlu takdir görmüş olmasından da çok memnunum. Bu bizim ortaya koyduğumuz şeffaflık anlayışına da uygun bir paylaşımdı ve onları yönetmek adına elimizdeki politika faizi dahil olmak üzere araçlarımızı kullanmaya başladık. Yıl içerisinde de gelişmelere göre enflasyonun aşağı düşürülmesi, yukarı yönlü risklerin yönetilmesi kapsamında da Merkez Bankası bütün araçlarını kararlılıkla kullanacak." dedi.

Aynı hedef doğrultusunda maliye politikasıyla da çok güçlü senkronize bir çalışma yürütüldüğünü belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Biz 2021 yılı içerisinde enflasyon raporları kanalı üzerinden enflasyon patikasındaki gelişmeleri açık, şeffaf, riskleriyle beraber, nedenleriyle beraber kamuoyuyla paylaşacağız. Maliye politikası, para politikasında atılan ve atılacak adımlar, fiyat istikrarına çok önemli katkı sağlayacak yapısal reformlar. Yani bunu gıda enflasyonunu oluşturan yapısal faktörlerden tutun ekonomide verimliliğin artırılmasına kadar birçok alanda atılacak adımlar fiyat istikrarı hedefine çok önemli katkılar vereceklerdir ve uzun dönemde katkılar vereceklerdir. Hükümetimizin bu anlamda çalışmalarını yürüttüğü reform hazırlıkları da son derece önemlidir."

Ağbal, şu anda Merkez Bankasının ortaya koyduğu tahmin hedefi ile beklenti arasında bir kredibilite açığı bulunduğunu ifade ederek, "Merkez Bankasının kredibilitesinin ölçüsü bu açığın kapatılması." diye konuştu.

Adımlarını attıkça, ekonomideki istikrara işaret eden bütün göstergelerde olumlu sonuçlar ortaya çıktıkça, o zaman ekonomideki aktörlerin geleceğe dair beklentileri olumluya dönüşeceğini vurgulayan Ağbal, ilk başta düşünülenin aksine daha uzun vadeli yatırım kararları başlayacağına işaret etti. Ağbal, "Merkez Bankası biliyorsunuz kısa vadeli faiz oranları üzerinden araçlarını kullanır ama asıl hedefi, aslında uzun vadeli faizleri düşürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Swap ile ilgili sorular üzerine ise Ağbal, yılbaşından itibaren çok gecikmeli olarak akan swap işlemleriyle ilgili bilgileri günlük olarak vermeye başlayacaklarını belirtti.

Merkez Bankasının bilanço büyüklükleri

Bankanın bilanço büyüklüklerine ilişkin sorular üzerine de 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla analitik bilanço aktif büyüklüğünün 839 milyar lira olduğunu ifade eden Ağbal, "Bilançonun aktifi dış varlıklar 717 milyar lira, iç varlıklar 200 milyar lira ve değerleme hesabı eksi 77 milyar liradan oluşmaktadır." bilgisini paylaştı.

Ağbal, "İç varlıklar" altında gösterilen bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerin reeskont kredilerinin 141 milyar lira olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilançonun pasifi, toplam döviz yükümlülükleri 667 milyar lira ve Merkez Bankası parası 172 milyar lira kalemlerinden oluşmaktadır. Toplam döviz yükümlülükleri içerisinde bankaların döviz mevduatı 534 milyar lira, 'Merkez Bankası parası' altında gösterilen bankaların TL mevduatı ise 165 milyar lira, emisyon 190 milyar lira, negatif işaretle gösterildiği şekliyle açık piyasa işlemleri de 216 milyar lira olarak ifade edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv verilerine ilişkin olarak da şu an itibarıyla altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49,8 milyar dolar, toplam 91,8 milyar dolar."

Geçmiş dönemde yürüttüğü görevlerle ilgili bazı soru ve eleştirilere yönelik değerlendirmelerde de bulunan Ağbal, verginin, bir devletin temeli olduğunu, tacirler, vatandaşların ticari sır niteliğindeki bilgilerini kimseyle paylaşmadıklarını, bunun tek bir istisnası olduğunu onun da vergi hakkı olduğunu söyledi.

Devletin vatandaşa karşı sorumlu olduğu vergi mahremiyetini koruması gerektiğini ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Vergi mahremiyeti var. Kimseyle onu paylaşamazsınız, vergi memuru da paylaşamaz, hükümet de paylaşamaz, sadece vergi ödevi için kullanılır. Dolayısıyla bir kurum herhangi bir şekilde vergiyle ilgili mahrem bir bilgiyi vergi idaresinden istiyorsa, o veri verilmiyorsa doğru iş yapılıyor zaten. Bir tarihe kadar o veri verilmemiştir, doğru da yapılmıştır. Ama bir tarih gelmiştir, o vergi mahremiyetine halel getirecek unsurlar o veri seti içerisinden temizlenmiştir ve Türkiye İstatistik Kurumuna bu veriler verilmiştir. Böylelikle hem devletin namus borcudur, vergiyle ilgili kuruş bir veri veremezsiniz. O korunmuştur ama diğer taraftan milli gelir hesapları bakımından da TÜİK'in ihtiyacı da giderilmiştir."

(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, TCMB, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni
Koronayı yenen teknik direktör Yılmaz Vural: Öbür tarafa gidip geldim Koronayı yenen teknik direktör Yılmaz Vural: Öbür tarafa gidip geldim         
20:38
Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor         
20:01
Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu         
19:38
"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi         
19:12
ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı         
18:14
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı         
16:36
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 20:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei