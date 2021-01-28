TCMB Başkanı Ağbal: " Türkiye 'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım."

Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu