TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da...
28.01.2021 11:43
TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz.
TCMB Başkanı Ağbal: " Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz."
Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Ağbal: 'Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?