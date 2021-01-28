TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da...

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz.

TCMB Başkanı Ağbal: " Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz."

Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Ağbal: 'Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da... - Son Dakika Ekonomi

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