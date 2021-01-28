TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da... - Son Dakika

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da...

28.01.2021 11:43
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz.

TCMB Başkanı Ağbal: " Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz."

Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal: 'Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da... - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi         
11:13
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei