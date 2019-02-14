TCMB Başkanı Çetinkaya'dan "sıkı duruş" mesajı
2 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, fiyatlama davranışlarında kalıcı iyileşme görülmesinin önemine dikkati çekerek, "Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz.
Merkez Bankası
Başkanı Çetinkaya
, fiyatlama davranışlarında kalıcı iyileşme görülmesinin önemine dikkati çekerek, "Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz... Eş zamanlı iyileşmeler olması gerekiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15
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