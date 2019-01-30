Tcmb Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 Sonunda Yüzde 14,6 Olacağı, 2020'de Yüzde 8,2'ye ve...
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TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2'ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.
TCMB
Başkanı Çetinkaya
: "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2'ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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