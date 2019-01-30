Son Dakika Haberleri: Tcmb Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 Sonunda Yüzde 14,6 Olacağı, 2020'de Yüzde 8,2'ye ve...

Tcmb Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 Sonunda Yüzde 14,6 Olacağı, 2020'de Yüzde 8,2'ye ve...

1 saat önce

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2'ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Tcmb Başkanı Çetinkaya:
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2'ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Çetinkaya, TCMB, Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 Sonunda Yüzde 14,6 Olacağı, 2020'de Yüzde 8,2'ye ve...
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