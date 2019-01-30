Tcmb Başkanı Çetinkaya: "Yakın Dönem Gelişmeleri Çerçevesinde Petrol Fiyatlarına İlişkin...
1 saat önce
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz.
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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