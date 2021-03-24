TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle bir araya geldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliğindeki (TKBB) bankaların yöneticileriyle toplantı yaptı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.