TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam...
21.03.2021 12:37
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek"
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek"
TCMB, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı