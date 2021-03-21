TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek"

Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam... - Son Dakika Ekonomi

Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi

ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım

Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı