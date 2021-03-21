TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" dedi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu , bugün göreve başladı. Kavcıoğlu, " TCMB , kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

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