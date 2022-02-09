TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2) - Son Dakika

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" dedi.