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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2) - Son Dakika

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2)

09.02.2022 16:57
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2)

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİKTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" dedi.


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Twitter, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2) - Son Dakika
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