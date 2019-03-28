Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya: "Merkez Bankası, Rezervlerini Güçlendirme Politikasına Kararlılıkla...
1 saat önce
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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