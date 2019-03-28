Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya: "Net Rezervlerimiz Son Bir Haftada 2,4 Milyar Dolar Artışla Yaklaşık...

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu."

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