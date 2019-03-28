Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya: "Rezervlerde Dönemsel Etkenlerle Dalgalanmalar Gözlense de Orta...
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TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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