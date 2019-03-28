Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya: "Son Bir Hafta İçinde Toplam Rezervimiz 4,3 Milyar Dolar Artışla 27...
1 saat önce
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı"
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı"
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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