Son Dakika Haberleri: Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya: "Son Bir Hafta İçinde Toplam Rezervimiz 4,3 Milyar Dolar Artışla 27...

Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya: "Son Bir Hafta İçinde Toplam Rezervimiz 4,3 Milyar Dolar Artışla 27...

1 saat önce

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Tcmb Başkanı Murat Çetinkaya:
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya: "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

27 Mart, Murat Çetinkaya, TCMB, Ekonomi
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