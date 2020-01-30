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TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz."
11 dakika önce
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz." Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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