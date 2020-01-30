TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz." - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Murat Uysal: 'Reel getiri tarafında hala pozitifiz.' - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz."

11 dakika önce

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz."

TCMB Başkanı Murat Uysal:

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz."

Murat Uysal, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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