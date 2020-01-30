TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCMB Başkanı Murat Uysal: 'Reel getiri tarafında hala pozitifiz' - Son Dakika

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz"

7 saat önce

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (6)

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz."

TCMB Başkanı Murat Uysal: Reel getiri tarafında hala pozitifiz

Merkez Bankası, Murat Uysal, TCMB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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