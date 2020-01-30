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TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz"
7 saat önce
Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (6)
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Reel getiri tarafında hala pozitifiz."
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