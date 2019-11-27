Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti."
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Murat Uysal: 'Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti.' - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti."

6 saat önce

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti.

TCMB Başkanı Murat Uysal:

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti."

Murat Uysal, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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