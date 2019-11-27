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TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti."
6 saat önce
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:02 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti."
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