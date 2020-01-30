TCMB Başkanı Murat Uysal soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama döviz kurunda istikrarı önemsiyoruz." dedi.

Uysal, Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı'nda ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TCMB Başkanı Uysal, geçen yıl belirsizlik algılamasının ve dalgalanmaların fazla olduğunu ve bu nedenle dolarizasyonun yüksek seyrettiğine işaret etti.

Geçen yılın haziran ayı sonu itibarıyla Türk lirası mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken yabancı para mevduatlardaki yükselişin yüzde 5 düzeyinde kaldığını vurgulayan Uysal, "Burada kritik olan enflasyon bekleyişindeki iyileşme, risk primindeki azalma, küresel koşulların sağladığı pozitif hava da dolarizasyonda zamana yayılan iyileşme tahminimizi güçlendiriyor." dedi.

Uysal, altın hesaplarına ilişkin soru üzerine, zorunlu karşılıklar ve rezerv opsiyon mekanizmasında bankaların altın tutma imkanını bir miktar azalttıklarını söyledi.

Buna karşılık, altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için hurdadan ve işlenmiş altından gelen zorunlu karşılık tutma oranını da yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarttıklarını anımsatan Uysal, bankaların da bunu kısa süre içinde kullanmaya başladığını kaydetti.

Altının yatırımcılar açısından son dönemde tercih edilen bir enstrüman olmaya başladığına dikkati çeken Uysal, "Merkez bankaları açısından da rezerv çeşitlendirmesi anlamında altının önemi giderek artıyor. Merkez Bankası olarak toplam rezervlerdeki altın kompozisyonunu bu çerçevede değerlendirip gerekli adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dış dengede sağlanan kazanımlar fiyat ve finansal istikrar açısından önemli"

Uysal, rekabetçi kura yönelik soru üzerine, "Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama döviz kurunda istikrarı önemsiyoruz." dedi.

Döviz kurundaki istikrarın enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte önemli katkı sunduğunun altını çizen Uysal, bunun da 2019 yılında görüldüğünü söyledi. Geçen dönemlerle kıyaslandığında ortalama reel kurun 100-120'ler civarında iken gelinen nokta itibarıyla 75-76'lar seviyelerine gerilediğini ifade eden Uysal, "İhracat ve ithalat gelişmelerine baktığımızda mevcut düzeylerin rekabetçi olduğunun tespitini yapıyoruz." dedi.

Uysal, dış dengede sağlanan kazanımların fiyat ve finansal istikrar açısından önemli olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Dış dengedeki kazanımların sürdürülmesinin enflasyon tarafında kolaylık sağladığını vurgulayan Uysal, bütün bunları dikkate alarak para politikası duruşunu, fiyat ve finansal istikrarı hedefleri doğrultusunda şekillendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"Gerektiğinde elimizdeki makro ihtiyati araçlarda da gerekli düzenlemeleri yapma imkanımız var"

Uysal, kredilerdeki hızlanma ve gelecek dönem beklentilerine yönelik soru üzerine de kredi büyümesinin son dönemde iyileştiğine dikkati çekti.

Öncelikle tüketici kredilerinde başlayan hızlanmaya işaret eden Uysal, "Attığımız faiz adımlarının etkisiyle aktarım mekanizmasının fiyatlara tam anlamıyla birebir yansıdığını söyleyebilirim. Finansal koşullarda gevşetici bir etkisi oldu. Para politikasının kredi büyümesinde canlanmayı ve hareketlendirmeyi başlatan bir etkisi oldu. Bu, ilk etapta hane halkı tarafında başladı. Özellikle hane halkının düşük borçluluk düzeyi, bununla birlikte ertelenmiş talebi de dikkate aldığımızda ihtiyaç kredisi tarafında ciddi bir kredi ivmelenmesi oldu." diye konuştu.

Uysal, son dönemde konut kredisine ilişkin kampanyalar gerçekleştirildiğini, bunların da canlanmayı destekleyen unsurlar olduğunu vurguladı.

Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenmenin ağırlıklı Türk lirası krediler olmak üzere ticari tarafa da yansımaya başladığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Yabancı para kredilerde zayıflık devam ediyor çünkü yatırımlar henüz tam olarak toparlanmış değil. Firmaların kur riski konusundaki hassasiyetleri bir miktar orada daha durağan seyre sebep oluyor. Gidişat 2020 yılı için Türk lirası kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor. Bu, aslında hem büyüme hem de enflasyon öngörülerimizle uyumlu. Kredi büyümesindeki kompozisyonu yakından takip ediyoruz. İhtiyaç kredilerindeki hızlı büyümeyi yakından gözlemliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde bunlar zaman zaman enflasyon ve cari açık üzerinde baskı yaratacak noktaya gelmişti.

Gerektiğinde elimizdeki makro ihtiyati araçlarda da gerekli düzenlemeleri yapma imkanımız var."

(Sürecek)