TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Sıkıntımız enflasyon. Farkındayız. Ciddiye alıyoruz" - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezervin dövizden Türk lirasına dönüşümün devamı, ihracat bedelleri, cevherler ve altınlar, reeskont kredilerinin yapısının değiştirilerek önemli bir şekilde artırmaya başladıklarını belirterek, "Sürekli oluşturulan rezerv karşısında yaşanabilecek her türlü şok, çok rahatlıkla karşılanabilecek durumda" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-II" bilgilendirme toplantısında yaptığı sunumun ardından soru-cevap bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turizmle ilgili beklentilerin olumlu olduğuna vurgu yapan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Son şubat ayı verilerine baktığımızda da 2019 öncesi rakamların üzerinde çıkmış görünüyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla rezervasyonlara ve talebe özellikle Avrupa ve Ortadoğu'dan baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu. Ukrayna- Rusya çatışması ve o taraftaki sıkıntıların nasıl sonuçlanacağı önemli. Türkiye sonuçta bu coğrafyada çevresindeki komşuları ile yakın ilişki içerisinde olan bir ülke. Dolayısıyla bu sıkıntılardan veya oluşacak iyileşmelerden çok kısa sürede olumlu veya olumsuz etkilenebilecek bir ülkeyiz. Bir azalma olduğunda da onu telafi edecek durumdayız. Rusya ve Ukrayna'daki azalmayı, Avrupa Birliği'nde, Çin'deki daralma ile beraber Türkiye'nin bulunduğu konumu çok kısa sürede lehine çevirebilecek durumda. Dolayısıyla aynı şey turizm için de söz konusu. Dolayısıyla turizmde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Hatta iyi bir artış bekliyoruz. Bu bizim cari denge söylemimize de olumlu yansıyacaktır."

"ENFLASYONUN MAYISTAN SONRA AŞAĞIYA DOĞRU EVRİLECEĞİ ZATEN GÖRÜLÜYOR"

Türkiye'nin uluslararası anlamda gıda fiyatlarından etkilendiğini hatırlatan Kavcıoğlu, "Bütün dünyanın etkilendiği gibi ama Türkiye diğer ülkelere göre çok daha avantajlı bir konumda. Çünkü bunu üretebilen, geçen sene kuraklıktan ve yangınlardan etkilendiğimiz için kısmen enflasyonda da yansıyan bu duruma bu sene kuraklık anlamında baktığımızda meteoroloji verileri Türkiye'nin bu sene çok verimli bir üretim dönemine girdiğini göstermektedir. Bunun da fiyatlara ve enflasyona mayıstan sonra çok önemli yansıyacağını öngörüyoruz. Olumlu-olumsuz gelişmeler yansımasına göre, enflasyonun mayıstan sonra aşağıya doğru evrileceği zaten görülüyor" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı bilgisini veren Kavcıoğlu, yüzde 50'si tamamlanan taşınma işleminin eylül ayında biteceğini söyledi.

"KENDİLERİNİ GÜNDEMDE TUTMAK İSTEYENLERİN ATTIKLARI BİR TWEET, CİDDİYE ALINACAK BİR DURUM YOK"

500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlık olduğu iddialarının doğruluğunun sorulması üzerine Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın bir tweet'i ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ya da piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi, bu işi çok iyi bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı, kendilerini gündemde tutmak için attıkları bir tweet. Ciddiye alınacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız yok" dedi.

"SIKINTIMIZ ENFLASYON FARKINDAYIZ, CİDDİYE ALIYORUZ"

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerine bakıldığında büyük bir sınavın başarıyla verildiğini söyleyen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Sıkıntımız enflasyon. Farkındayız. Ciddiye alıyoruz. Tüm paydaşlarımızla bu konuda kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle dar gelirli kesimin bundan çok olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Bunun için de ciddi kararlı tedbirler alarak bu işi en kısa sürede çözecek noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da halkımız bize güvensin. Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağımızı çok rahat bir şekilde ifade edebilirim" diye konuştu.

"ENFLASYONDAN DAR GELİRLİ VATANDAŞIMIZ OLUMSUZ ANLAMDA ETKİLENMEKTEDİR"

Kavcıoğlu, dünyada yaşananları göz ardı ederek enflasyonun yalnızca Türkiye'nin sorunuymuş gibi bakılmamasını gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyadaki yaşananları göz ardı ederek enflasyonun yalnızca Türkiye'nin sorunuymuş gibi bakmamak lazım. Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu söylüyoruz. Bunu söylerken dışsal etkilere göndererek, işi başka bir yöne götürdüğümüz değil. Şu an gündemimizin en önemli sorunu enflasyondur. Bununla ilgili tüm paydaşlarımız ve gelişmeler de olumlu yönde enflasyonun düşürülmesi noktasında tedbirler alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Alacağız da. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Burada dar gelirli vatandaşımız olumsuz anlamda etkilenmektedir. Hükumetimiz bu konuda çok önemli kararlar aldı. Biliyorsunuz, destekler, elektrik sübvansiyonları, gıda sübvansiyonları ile ilgili. Dolayısıyla hükumet ve diğer paydaşlarımız gerekli tedbirleri, alınacak kararları gelişmeler ışığında alacaklardır."

"YUVAM HESAPLARI DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN VATANDAŞIMIZ VEYA TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNEN BİREYSEL VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK AÇTIĞIMIZ HESAPLAR"

YUVAM hesapları üzerinden ne kadar finansman sağlanacağı sorusunun yöneltilmesi üzerine Kavcıoğlu, "Biz son dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. YUVAM hesapları da bu bağlamda oluşturduğumuz kaynaklarımızdan bir tanesi. YUVAM hesapları dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımız veya Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen bireysel ve tüzel kişilere yönelik açtığımız hesaplar. Dolayısıyla gelişmelere göre de faiz oranı ve desteğini o oranda sunmaya devam ediyoruz. Bunun tutarı da artarak devam ediyor. Şu an için bir rakam vermem doğru değil. Yeni başladığım için, rakamı gizlediğimden değil. Önemli bir ivme kazandı" dedi.

"SÜREKLİ OLUŞTURULAN REZERV KARŞISINDA YAŞANABİLECEK HER TÜRLÜ ŞOK, ÇOK RAHATLIKLA KARŞILANABİLECEK DURUMDA"

Rezervin dövizden Türk lirasına dönüşümün devamı, ihracat bedelleri, cevherler ve altınlar, reeskont kredilerinin yapısının değiştirilerek önemli bir şekilde artırmaya başladıklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Bu da Merkez Bankası'nın rezervlerinin gittikçe güçlenmesi anlamına geliyor. Sürekli oluşturulan rezerv karşısında yaşanabilecek her türlü şok, çok rahatlıkla karşılanabilecek durumda" diye konuştu.

"Dijital paramızda yılın ikinci yarısı gibi hem testlerimiz hem de çalışmalarımız önemli bir noktaya gelmiş olacak"

Dijital para ile ilgili çalışmaların ciddi ve hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, "Herhalde yılın ikinci yarısı gibi hem testlerimiz hem de çalışmalarımız önemli bir noktaya gelmiş olacak ve sizlerle paylaşacağız" dedi.

"KURUN NEREDE DURACAĞINI KUR DA ŞAŞIRDI"

Kur üzerine konuşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurla ilgili konuşacak olursam, kur aynı seviyede sabit kalsa başka bir yorum yapıyorsunuz, 18'e çıksa ihracatı artırmak için 18 yaptılar diyorsunuz. Kurun nerede duracağını kur da şaşırdı. Sonuçta serbest piyasada kur oluşuyor. Kur hep aynı noktadaymış. Kur hep aynı noktada değil. Bizim ne geçmişte ne de şimdi kura bir müdahalemiz ya da kuru bir yerde tutmak gibi bir politikamız söz konusu değil. Serbest piyasa içerisinde kur kendi dengesini bulmaya çalışıyor. Merkez Bankası piyasadan ihtiyacın üzerinde bir para çekiyor noktası da doğru değil."

(Mustafa Cenik/İHA)