TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları... - Son Dakika
TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları...
TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik"
TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik"
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15.06.2020 00:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları... - Son Dakika