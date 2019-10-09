TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor."
47 dakika önce
TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:14 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor."
Johnson & Johnson, "İlaçlar memelerimi büyüttü" diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödeyecek Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek yapılacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum