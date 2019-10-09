Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor."
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.'

TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor."

47 dakika önce

TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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