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TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken....
6 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabilir."
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