TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken.... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken.... - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken....

6 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabilir."

Çin Halk Cumhuriyeti, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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