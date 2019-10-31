TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den...
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TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:06 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz. Son dönemdeki mevduat büyümesi TL ağırlıklı. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyre girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz."
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