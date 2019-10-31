Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den...

TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den...

14 dakika önce

TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz. Son dönemdeki mevduat büyümesi TL ağırlıklı. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyre girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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