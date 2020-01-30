TCMB Başkanı Uysal: " Elazığ depreminin Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını bekliyoruz."

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Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı