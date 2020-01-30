TCMB Başkanı Uysal: "Elazığ depreminin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Elazığ depreminin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını... - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "Elazığ depreminin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını...

6 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Elazığ depreminin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını bekliyoruz.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Elazığ depreminin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını bekliyoruz."

Ekonomi, Elazığ, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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