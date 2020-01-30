TCMB Başkanı Uysal: 'Enflasyon yıl sonunda yüzde 8,2 olacak, 2021 sonunda yüzde 5,4'e gerileyecek'

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.







Çin'deki koronavirüsün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunun da altını çizen Merkez Bankası Başkanı, "Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeler üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde de etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.