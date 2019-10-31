TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde...
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TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:48 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir."
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