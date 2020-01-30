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TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda...
7 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:50 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."
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