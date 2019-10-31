Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8...

TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8...

50 dakika önce

TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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