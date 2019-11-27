Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde... - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde...

6 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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