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TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde...
6 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:16 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir."
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